/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/வடகிழக்கு பருவ மழை முன்னெச்சரிக்கை கூட்டம்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:44 PM
அ நிறம் | அளவு
திருக்கோவிலுார்: வடகிழக்கு பருவ மழையை எதிர்கொள்ளும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக திருக்கோவிலுார் உட்கோட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் ஆயத்த கூட்டம் நடந்தது.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்திருக்கும் நிலையில், திருக்கோவிலுார் உட்கோட்ட போலீசருக்கான ஆயத்த கூட்டம் திருக்கோவிலுார் டி.எஸ்.பி., முகாம் அலுவலக வளாகத்தில் நடந்தது.
கூட்டத்தில், இயற்கை இடர்பாடுகளை எதிர் கொண்டு, பொதுமக்களின் உயிருக்கும், உடமைக்கும் பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் போலீசார் செயல்பட வேண்டும் என டி.எஸ்.பி., அறிவுறுத்தினார். தொடர்ந்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பார்வையிட்டா்.
உட்கோட்ட காவல் நிலையங்களைச் சேர்ந்த இன்ஸ்பெக்டர்கள், சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் மற்றும் போலீசார் பங்கேற்றனர்.