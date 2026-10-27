சன்னரக அரிசி விற்பனை குறைபாடு தெரிவிக்க குறைதீர் எண் அறிவிப்பு
சன்னரக அரிசி விற்பனை குறைபாடு தெரிவிக்க குறைதீர் எண் அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:08 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு துறை சார்பில் சன்னரக அரிசி உட்பட குறைந்த விலை அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனையில் உள்ள குறைபாடுகள், புகார்கள் மற்றும் கோரிக்கைளை குறைதீர் எண்ணுக்கு தெரிவிக்கலாம் என மண்டல இணைப்பதிவாளர் முருகேசன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது செய்திக்குறிப்பு:
சன்னரக அரிசி விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில், கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலம் ஒரு கிலோ அரிசி 30 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, மாவட்டத்தில் நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலை, வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்க வளாகம் மற்றும் மூங்கில்துறைப்பட்டு கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை, பணியாளர்கள் கூட்டுறவு பண்டகசாலை ஆகிய விற்பனை நிலையங்களில் ஒரு கிலோ சன்னரக அரிசி 30 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், ஒரு கிலோ புழுங்கல் பொன்னி அரிசி 60 ரூபாய்க்கும், துவரம் பருப்பு 130 ரூபாய், உளுத்தம் பருப்பு 140 ரூபாய், பூண்டு மற்றும் மல்லி (தனியா) 240 ரூபாய், மிளகாய் 330 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
பொதுமக்கள் குறைந்த விலையில் பொருட்களை வாங்கி பயன்பெறலாம். அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனையில் ஏதேனும் குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் இருந்தால் 98840 00845 என்ற கூட்டுறவு துறையின் அதிகாரப்பூர்வ குறைதீர் வாட்ஸ் ஆப் எண்ணுக்கு தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.