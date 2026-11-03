செவிலியரிடம் 18 சவரன் நகை பறிப்பு உளுந்துார்பேட்டையில் துணிகரம்
செவிலியரிடம் 18 சவரன் நகை பறிப்பு உளுந்துார்பேட்டையில் துணிகரம்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:50 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:47 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை டோல்கேட் அருகே செவிலியரிடம் 18 சவரன் நகை பறித்த நபர் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
உளுந்துார்பேட்டை டோல்கேட் அருகே தந்தை பெரியார் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜனார்த்தனன் மனைவி சாந்தி, 59; இவர், செங்குறிச்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் செவிலியராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
வழக்கம்போல் பணி முடித்துவிட்டு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இருந்து உளுந்துார்பேட்டை டோல்கேட் தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே உள்ள வழியாக நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார்.
நேற்று மாலை 5:20 மணியளவில் நடைபாதையில் பைக்குடன் நின்றிருந்த ஆசாமி, திடீரென சாந்தி அணிந்திருந்த 18 சவரன் நகைகளை ஆசாமி பறித்துக் கொண்டு பைக்கில் தப்பினார்.
டோல்கேட் அருகே, பரபரப்பான வாகன போக்குவரத்து மிகுந்த பகுதி அருகே செவிலியரிடம் நகை பறித்துச் சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தகவல் அறிந்த உளுந்துார்பேட்டை டி.எஸ்.பி., அசோகன், இன்ஸ்பெக்டர் ஆனந்த் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
இது குறித்து உளுந்துார்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து மர்ம நபரைத் தேடி வருகின்றனர்.