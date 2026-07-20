தொடரும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாரின் 'ரெய்டு' :யு.பி.ஐ., பரிவர்த்தனை சோதனையால் அலறும் அதிகாரிகள்
தொடரும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாரின் 'ரெய்டு' :யு.பி.ஐ., பரிவர்த்தனை சோதனையால் அலறும் அதிகாரிகள்
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:20 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:11 PM
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் மாநில அரசு சார்ந்த நலத்திட்டங்களை பெற்று பயனடைவதற்காக அரசு அலுவலகங்களை நாடுகின்றனர். அங்கு, அரசியல்வாதிகளின் சிபாரிசு அடிப்படையிலும், லஞ்சம் கொடுப்பவர்களுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.
பணம் செலவு செய்யாத பொதுமக்கள் கடைசி வரை அலைக்கழிக்கப்படுகின்றனர். இதில் வருவாய் மற்றும் பத்திரப்பதிவு உட்பட பல்வேறு துறைகளில் இடைத்தரகர்களின் ஆதிக்கமும் அதிகமாக உள்ளது.
குறிப்பாக, மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் அரசு அலுவலர்கள் பலர் ஜிபே, போன் பே உள்ளிட்ட ஆன்லைன் பண பரிவர்த்தனை செயலி மூலமாக தாராளமாக கையூட்டு வாங்கினர்.
சட்டசபை தேர்தலில் த.வெ.க., வெற்றி பெற்று முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அரசு அலுவலகங்களில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டி.எஸ்.பி., சத்தியராஜ் தலைமையிலான போலீசார், கடந்த ஜூன் மாதம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அதில், கணக்கில் வராத 3 லட்சத்து 77 ஆயிரத்து 300 ரூபாய் பறிமுதல் செய்து, 3 பேர் மீது வழக்கு பதிந்தனர்.
தமிழகத்தில் 40 இடங்களில் நடந்த சோதனையில், அதிக தொகையை பறிமுதல் செய்து கள்ளக்குறிச்சி முதலிடத்தை பிடித்தது. அதேபோல், கடந்த 3ம் தேதி கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சி அலுவலகத்தில் நடந்த சோதனையில் கணக்கில் காட்டப்படாத 1.67 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, 6 பேர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டது.
தொடர்ந்து, கடந்த 17ம் தேதி சின்னசேலம் தாலுகா அலுவலகத்தில் நடந்த சோதனையில் 94 ஆயிரத்து 200 ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும், யு.பி.ஐ., சோதனை செய்ததில் கடந்த சில மாதங்களில் 3 பேரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து சந்தேகிக்கும் வகையில் மொத்தமாக 12 லட்சத்து 50 ஆயிரத்து 261 ரூபாய் பண பரிவர்த்தனை நடந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் 35 இடங்களில் நடந்த சோதனையில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் இரண்டாமிடத்தை பிடித்துள்ளது. இதற்கிடையே புகாரின் பேரில், கள்ளக்குறிச்சி தாலுகா அலுவலகத்தில் முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் ஆரோன் 2,500 லஞ்சம் வாங்கும் போது கைது செய்யப்பட்டார். கணக்கில் இல்லாததாக பறிமுதல் செய்யப்படும் தொகை மிகவும் அதிகமாக இருப்பது மாவட்ட மக்களிடையே பேசுபொருளாகி உள்ளது.
சோதனைகளில் யு.பி.ஐ., பண பரிவர்த்தனைகளை போலீசார் ஆய்வு செய்வதால் லஞ்சம் வாங்கியே பழக்கப்பட்ட அலுவலர்கள் பலர் அச்சத்தில் உள்ளனர்.