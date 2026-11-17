பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லாத கள்ளக்குறிச்சி: 'டிரான்ஸ்பர்' போட்டால் அலரும் அதிகாரிகள்
பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லாத கள்ளக்குறிச்சி: 'டிரான்ஸ்பர்' போட்டால் அலரும் அதிகாரிகள்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:45 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:31 PM
தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய மாவட்டங்களில் ஒன்றாக இருந்த விழுப்புரத்தைப் பிரித்து, கள்ளக்குறிச்சி புதிய மாவட்டத்தை கடந்த 2019ம் ஆண்டு நவ., மாதம் துவக்கினர். அதிலிருந்து, அவ்வப்போது நடக்கும் பரபரப்பு சம்பவங்களால் மாவட்ட உயரதிகாரிகள் திணறி வருகின்றனர்.
கடந்த 2022ம் ஆண்டு சின்னசேலம் அருகே கனியாமூரில் தனியார் பள்ளி மாணவி இறப்பு தொடர்பாக நடந்த போராட்டம் பெரும் கலவரமாக மாறியது. தமிழகத்தையே உலுக்கிய மாணவி இறப்பு வழக்கை சிறப்பு புலனாய்வு குழுவும், கலவர வழக்கை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாரும் விசாரித்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக 900க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது ஜாமீனில் வெளியே உள்ளனர்.
தொடர்ந்து, கடந்த 2024ம் ஆண்டு ஜூன் 19ம் தேதி கள்ளக்குறிச்சி கருணாபுரம், சேஷசமுத்திரம் பகுதிகளில் மெத்தனால் கலந்த கள்ளச்சாராயம் குடித்த பலர் பாதிக்கப்பட்டனர். 69 பேர் உயிரிழந்தனர். அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கண்டனத்தை தெரிவித்தனர். இதில், கலெக்டர், எஸ்.பி., டி.எஸ்.பி., உட்பட பல்வேறு அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றமும், 'சஸ்பெண்ட்'டும் செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கை விசாரித்த சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் 24 பேரை கைது செய்தனர். ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கோகுல்தாஸ் தலைமையில் ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு இச்சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை செய்து, அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இச்சம்பவமும் தற்போது விசாரணையில் உள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் கள்ளக்குறிச்சி த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., அருள்விக்னேஷ், கலெக்டருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக பெரும் சர்ச்சை எழுந்தது. இது தொடர்பாக பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில், தன் மீதான குற்றச்சாட்டு் முற்றிலும் பொய் என எம்.எல்.ஏ., அருள்விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார். ஆனாலும், குற்றம் சாட்டப்பட்ட எம்.எல்.ஏ., மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி பல்வேறு அமைப்பினர் போர்க்கொடி துாக்கி வருகின்றனர். இந்த விவகாரத்தை தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்த தேசிய மகளிர் ஆணையம், இது தொடர்பாக 7 நாட்களுக்குள் அறிக்கை அளிக்குமாறு தமிழக டி.ஜி.பி.,க்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் இதுபோன்ற சர்ச்சை சம்பவங்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதற்கிடையே வெவ்வேறு சமூகத்தினர் மோதல், கோவில்களில் தரிசனம் செய்ய அனுமதி மறுப்பு, வழிப்பறி, திருட்டு, போக்சோ குற்றங்கள் என அவ்வப்போது பரபப்பான சம்பவங்கள் நிகழ்ந்து வருகிறது.
மாவட்டத்தில், இப்படி அசாதாரண சூழல் நிலவுவதால், அரசு உயர் அலுவலர்கள் கள்ளக்குறிச்சியில் பணிபுரிய அச்சப்படுகின்றனர். தற்போதைய சூழலில், வெளிமாவட்ட ஒரு அதிகாரியை கள்ளக்குறிச்சிக்கு 'டிரான்ஸ்பர்' செய்தாலே அது 'பனிஷ்மெண்ட் டூட்டி' என்ற அளவில் பேசப்படுகிறது. இதனால், உயர் பொறுப்புகளில் பணிபுரியும் அதிகாரிகளை கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திற்கு 'டிரான்ஸ்பர்' செய்தால், அதை ரத்து செய்யக்கோரி உயரதிகாரிகளிடம் கெஞ்சி கோரிக்கை விடுக்கும் நிலை உள்ளது.