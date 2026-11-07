தனியார் பள்ளி பஸ் மோதி ஒன்றரை வயது சிறுமி பலி

UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:18 PM
சின்னசேலம்: புக்கிரவாரி கிராமத்தில் தனியார் பள்ளி பஸ் மோதி ஒன்றரை வயது சிறுமி இறந்தார்.
சின்னசேலம் அடுத்த புக்கிரவாரி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நடராஜன், 30; கிருஷ்ணவேணி, 23; தம்பதியர். விவசாய கூலித் தொழிலாளர்கள்.
இவர்களுக்கு புகழேந்தி, 9; என்ற மகனும் சஞ்சனா, 7; மற்றும் ஒன்றரை வயதில் நிரஞ்சனா என மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர்.
புகழேந்தி விளம்பாவூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் பிரைமரி பள்ளியில் மூன்றாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.
நேற்று காலை 9:00 மணியளவில் புகழேந்தியை பள்ளிக்கு அழைத்துச் செல்ல அவரது வீட்டின் முன்பு பள்ளி பஸ் வந்துள்ளது.
பஸ்சை வானவரெட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாவாடை, 50; ஓட்டினார். அப்போது சாலையோரத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தை நிரஞ்சனா மீது மோதியதில் , சம்பவ இடத்திலேயே குழந்தை இறந்தது.
கீழ்குப்பம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.