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தனியார் பள்ளி பஸ் மோதி ஒன்றரை வயது சிறுமி பலி

தனியார் பள்ளி பஸ் மோதி ஒன்றரை வயது சிறுமி பலி

UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM

ADDED : நவ 04, 2026 12:18 PM

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UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM ADDED : நவ 04, 2026 12:18 PM

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சின்னசேலம்: புக்கிரவாரி கிராமத்தில் தனியார் பள்ளி பஸ் மோதி ஒன்றரை வயது சிறுமி இறந்தார்.

சின்னசேலம் அடுத்த புக்கிரவாரி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நடராஜன், 30; கிருஷ்ணவேணி, 23; தம்பதியர். விவசாய கூலித் தொழிலாளர்கள்.

இவர்களுக்கு புகழேந்தி, 9; என்ற மகனும் சஞ்சனா, 7; மற்றும் ஒன்றரை வயதில் நிரஞ்சனா என மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர்.

புகழேந்தி விளம்பாவூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் பிரைமரி பள்ளியில் மூன்றாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

நேற்று காலை 9:00 மணியளவில் புகழேந்தியை பள்ளிக்கு அழைத்துச் செல்ல அவரது வீட்டின் முன்பு பள்ளி பஸ் வந்துள்ளது.

பஸ்சை வானவரெட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாவாடை, 50; ஓட்டினார். அப்போது சாலையோரத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தை நிரஞ்சனா மீது மோதியதில் , சம்பவ இடத்திலேயே குழந்தை இறந்தது.

கீழ்குப்பம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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