பைக் மீது லாரி மோதி ஒருவர் பலி

ADDED : நவ 07, 2026 03:49 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே பைக் மீது லாரி மோதி ஒருவர் இறந்தார்.
உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த ஏ.குமாரமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அன்பழகன், 48; இவர் நேற்று (நவ.,6) மாலை 4:25 மணியளவில் எலவனாசூர்கோட்டையில் சேலம் – சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையின் புறவழிச்சாலையில் பைக்கில் சென்றார்.
கடந்த ஒரு வாரமாக சென்னை – சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தார் சாலை அமைக்கும் பணி நடந்து கொண்டிருப்பதால் ஒரு வழி பாதையாக வாகன போக்குவரத்து மாற்றி அமைக்கப்பட்டது.
அப்போது சாலையின் நடுவே பாதுகாப்பிற்காக வைக்கப்பட்ட கூம்புகளை கடந்து செல்ல முயன்ற போது, கேரளாவில் இருந்து சென்னை நோக்கி சென்ற லாரி பைக் மீது மோதியது.
இதில் படுகாயம் அடைந்த அன்பழகன் உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கு அவர் இறந்தார்.
எலவனாசூர்கோட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.