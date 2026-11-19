/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/பைக் மீது தனியார் பஸ் மோதி ஒருவர் பலி
UPDATED : நவ 18, 2026 08:01 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:57 PM
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மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே உள்ள புதுார் காப்புக்காட்டில் பைக் மீது தனியார் பஸ் மோதி ஒருவர் இறந்ததால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த புதுார் காப்பு காட்டு வழியாக திருவண்ணாமலை இருந்து கள்ளக்குறிச்சிக்கு தனியார் பஸ் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது எதிர் திசையில் வந்த வடபொன்பரப்பி அந்தோணியார் நகரை சேர்ந்த ஜோசப்ராஜ் ,42;,என்பர்ஓட்டி வந்த பைக் மீது ப ஸ் மோதியது. இதில் படுகாயமடைந்த ஜோசப்ராஜ் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியில் இறந்தார்.
வட பொன்பரப்பி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.