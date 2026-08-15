தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ திருக்கோவிலுார் அருகே மின்சாரம் தாக்கி ஒருவர் பலி

திருக்கோவிலுார் அருகே மின்சாரம் தாக்கி ஒருவர் பலி

திருக்கோவிலுார் அருகே மின்சாரம் தாக்கி ஒருவர் பலி

ADDED : ஆக 14, 2026 09:23 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 09:23 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அருகே புதிய வழித்தடத்தில் மின் பாதை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது மின்சாரம் தாக்கியதில் ஒருவர் இறந்தார். 4 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலுார் அடுத்த அம்மன்கொல்லைமேட்டில் இருந்து சித்தேரி செல்லும் சாலையில் பெரியாயி கோவில் அருகே மத்திய அரசின் ஆர்.டி.எஸ்.எஸ்., திட்டத்தில் விந்தியா டெலிலிங்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் தனியார் கம்பெனி மூலம் புதிய மின்பாதை அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.

நேற்று மதியம், மேற்கு வங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒப்பந்த கூலித் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அப்பொழுது எதிர்பாராத விதமாக மின் கம்பி, உயரழுத்த மின்சாரம் செல்லும் கம்பியில்பட்டது. இதில் கம்பியை இழுத்த மால்டா மாவட்டம், மீராபூரைச் சேர்ந்த மக்கீம் நடாப், 41; மற்றும் 4 பேர் பலத்த காயம் அடைந்து மயங்கினர்.

இதில், மக்கீம் நடாப் திருக்கோவிலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவரை பரிசோதித்த டாக்டர், ஏற்கனவே அவர இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.

மற்ற 4 பேரும் திருக்கோவிலுார், சந்தைப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.

திருக்கோவிலுார் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us