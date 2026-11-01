நம்ம பள்ளி நம்ம வாத்தியார் பேட்டி

UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:10 PM
இப்பள்ளிக்கு என்னால் முடிந்த
உதவிகளை செய்து வருகிறேன்
நான் ஊராட்சி தலைவராக இப்பள்ளிக்கு எண்ணற்ற நன்மைகள் செய்து வந்துள்ளேன். இப்பள்ளியில் நடக்கும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கியுள்ளேன். அது மட்டுமின்றி நானும் இப்பள்ளியில் படித்ததால் இப்பள்ளிக்கு என்னால் முடிந்த பல்வேறு உதவிகளை செய்து வருவது எனக்கு பெருமையாக உள்ளது. இப்பள்ளி வளர்ச்சி அடைய பள்ளிக் கட்டடம் மற்றும் பராமரிப்பு போன்ற பணிகளையும் செய்து கொடுத்துள்ளேன். மேலும், மாணவர்களுக்கு தங்கு தடையின்றி குடிநீர் வழங்க போர் போட்டு டேங்க் கட்டிக் கொடுத்துள்ளேன். மாணவர்களின் அறிவுத்திறனை வளர்த்துக் கொள்ள ஆண்டுதோறும் ‘தினமலர் – பட்டம்’ இதழை மாணவர்களுக்கு வழங்கியுள்ளேன்.
–அர்ச்சனா
ஊராட்சி தலைவர்
மக்களுடன் மாணவர்களுக்கும்
சேவையாற்றி வருகிறேன்
நான் இப்பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை படித்தது எனக்கு பெருமையாக உள்ளது. இப்பள்ளியில் படித்த அனுபவம் தான் இன்று மக்களுக்கு சேவை செய்ய நல்லதொரு வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. இப்பகுதியில் முன்னாள் கவுன்சிலராக இப்பள்ளிக்கு டேபிள், சேர், மின்விசிறி, மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்கியுள்ளேன். மாணவர்கள் வெளியூர்களுக்கு விளையாட்டு மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்ல உதவி செய்துள்ளேன். வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு பரிசு கொடுத்து மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தி வருகிறேன். விளையாட்டு உபகரணங்களை வாங்கி கொடுத்துள்ளேன். ஆசிரியர்கள் கூறும் ஏழை மாணவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை அவ்வப்போது செய்து கொடுத்துள்ளேன். இப்பள்ளி கிராமத்தில் அமைந்திருந்தாலும் இங்கு இருக்கும் ஆசிரியர்கள், மாணவர்களுக்கு நல்ல முறையில் பாடம் கற்பித்துக் கொடுத்து அவர்களை நல்வழியில் செல்ல வழி வகுத்து வருகின்றனர்.
–காமராஜன்
முன்னாள் கவுன்சிலர்