நம்ம ஊரு... நம்ம வாத்தியார்... அரசு ஊழியர்கள் பலரை உருவாக்கிய தென்கீரனுார் அரசு ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப் பள்ளி
நம்ம ஊரு... நம்ம வாத்தியார்... அரசு ஊழியர்கள் பலரை உருவாக்கிய தென்கீரனுார் அரசு ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப் பள்ளி
UPDATED : ஆக 08, 2026 04:57 PM
ADDED : ஆக 08, 2026 03:20 PM
நம்ம பள்ளி நம்ம வாத்தியார்
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த தென்கீரனுார் அரசு ஆதிதிராவிடர் நல நடுநிலைப் பள்ளி கடந்த 1951ல் ஹரிஜன நல தொடக்கப் பள்ளியாக தொடங்கப்பட்டது. 75 ஆண்டுகள் பழமையான பள்ளி கடந்த 2020-ல் நடுநிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. பள்ளி தலைமையாசிரியர் அருள்மணி, பள்ளி ஆசிரியர்கள் 6 பேரின் அயராது உழைப்புகள் மற்றும் பலரது ஒத்துழைப்புகளினால் பள்ளி சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது பள்ளியில் தென்கீரனுார் பகுதியைச் சேர்ந்த 130க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர்.
வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமானது என்றால் ஆரம்ப கல்வியே. வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படை கல்வியாகவும் ஆரம்ப கல்வி உள்ளது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு பாடங்களை எளிமையாக புரிந்துக் கொள்ளும் வகையில் ஆசிரியர்கள் எளிமைப்படுத்தி மாணவர்களுக்கு கல்வி போதித்து வருகின்றனர். இப்பள்ளியில் ஸ்மார்ட் கிளாஸ், மனற்கேனி ஆப், ஹை டெக் லேப் மூலம் மாணவர்களுக்கு பாடங்கள் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. இப்பள்ளியில் படித்தவர்கள் தற்போது ஆசிரியர்கள், மின்சார வாரியம், வருவாய் துறை, வங்கி, காவல் துறை, ஊரக வளர்ச்சி துறை, போக்குவரத்து கழகம், பொறியாளர், பொதுப்பணித்துறை ஆகிய துறைகளில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
மாணவர்களுக்கு விளையாட்டு ஆர்வத்தை துாண்டும் வகையில் மாலையில் கோ- கோ, கபடி, கராத்தே, யோகா ஆகிய பயிற்சிகளும் சிறப்பாக அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. குறுமையம், மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்று வருகின்றனர். மாணவர்களின் திறனை வளர்க்கும் விதமாகவும், இந்திய வரலாற்று நிகழ்வுகளை தெரிந்துகொள்ளும் விதமாக பள்ளியில் கலை திருவிழா, சுதந்திர தினவிழா, குடியரசு தினவிழா, ஆசிரியர் தினவிழா, குழந்தைகள் தின விழா, காமராஜர் பிறந்த நாள் விழா, பாரதியார் பிறந்த நாள் விழா, ஆண்டு விழா என பல்வேறு விழாக்களும் கொண்டாடப்படுகிறது.
இந்த நாட்களில் மாணவர்களுக்கு பேச்சு, கட்டுரை, நடனம், பாட்டு, தனி நடிப்பு, ஓவியம், நாடகம் உட்பட பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தி பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பள்ளியில் நடத்தப்படும் அனைத்து விழாக்களிலும் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
மகிழ்முற்றும் என்ற குழுவில் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை ஆகிய ஐவகை குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஒரு மாணவர் தலைவராக தேர்வு செய்து, மற்ற மாணவர்களை உறுப்பினராக செயல்பட்டு வருகிறார்கள். குறிப்பாக ஆரம்ப கல்வியில் தென்கீரனுார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு இப்பள்ளி போதி மரமாகவும் திகழ்ந்து வருகிறது.
இப்பள்ளியின் மேம்பாட்டிற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் 8 வகுப்பறைகள் கொண்ட புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டு தற்போது மாணவர்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். தொடர்ந்து பள்ளிக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து மாணவர்களுக்கு இருக்கைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் ஊராட்சி மன்ற தலைவர், துணை தலைவர், ஒன்றிய கவுன்சிலர், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், கிராம பெரியோர்கள், பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள், கிராம இளைஞர்கள் ஆகிய அனைவரும் பள்ளியின் வளர்சிக்கு மட்டுமின்றி, மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கும் பரிசு பொருட்கள் வழங்கி பாராட்டி ஊக்கமளித்து வருவதுடன், விழாக்களில் பங்கேற்று வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பள்ளிக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள், வகுப்பறை கட்டடங்கள் , கழிவறை வசதி, மேசை-நாற்காலி, குடிநீர் வசதி பள்ளி மாணவர்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் பெருட்டு பள்ளி மேலாண்மை குழு மூலம் வழிவகைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2024-25ம் கல்வி ஆண்டில் இப்பள்ளியில் பயின்ற திலகவதி என்ற எட்டாம் வகுப்பு மாணவி தேசிய திறனாய்வு தேர்வில் வெற்றி பெற்று மாதம் ரூ.ஆயிரம் ரூபாய் ஊக்கத் தொகை பெற்று வருகிறார். அதேபோல் 2025-26ம் கல்வியாண்டில் பயின்ற மாணவர்கள் யாஷ்னா, அஜய் ஆகியோர் மாவட்ட மாதிரிப் பள்ளிக்கு(எலைட்) தேர்வாகி படித்து வருகின்றனர். பள்ளியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் தங்களது முழு அர்ப்பணிப்புடன் கல்வி கற்பித்து வருகின்றனர்.
கல்வியுடன் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்த மாணவர்களாக உருவாகும் பொருட்டும் உறுதுணையாக இருந்து வருகின்றனர். இப்பள்ளியின் மேம்பாட்டிற்கும், மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளி மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்கள் பக்கபலமாகவும், உறுதுணையாகவும் பல்வேறு சிறந்த சேவைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.