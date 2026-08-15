/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ நாட்டு துப்பாக்கி வைத்திருந்தவர் கைது
ADDED : ஆக 14, 2026 03:52 AM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அருகே அனுமதியின்றி நாட்டு துப்பாக்கி வைத்திருந்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் அடுத்த விரியூர் கிராமத்தில் ஒருவரது வீட்டில் நாட்டு துப்பாக்கி பதுக்கி வைத்திருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், சங்கராபுரம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஏழுமலை, விரியூர் கிராமத்தில் விஜி என்பவரது வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, அனுமதி இல்லாத நாட்டு துப்பாக்கி மற்றும் சிவப்பு பால்ரஸ் 10, கருப்பு மருந்து அரை கிலோ, வெள்ளை பாஸ்பரஸ் 100 கிராம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து இது சம்பந்தமாக விஜி, 40; என்பவர் மீது வழக்குப் பதிந்து அவரை கைது செய்தனர். நாட்டு துப்பாக்கி ,வெடி மருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.