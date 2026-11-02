நெல் சேமிப்பு கிடங்கு அமைச்சர் திறந்து வைப்பு

UPDATED : நவ 01, 2026 07:38 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:36 PM
திருக்கோவிலுார்: அரகண்டநல்லுாரில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தின் சார்பில், கட்டப்பட்ட நெல் சேமிப்பு தளங்களை அமைச்சர் திறந்து வைத்தார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், அரகண்டநல்லுாரில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தின் சார்பில், நபார்டு திட்டத்தின் கீழ் 4.80 கோடி மதிப்பில், தலா 1,500 மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவு கொண்ட, இரண்டு தளங்கள் கொண்ட நெல் சேமிப்பு தளங்கள் கட்டப்பட்டு அதன் திறப்பு விழா நடந்தது.
கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரகுமான் தலைமை தாங்கினார். பழனிசாமி எம்.எல்.ஏ., முன்னிலை வகித்தார்.
உணவு மற்றும் உணவு பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் சேமிப்புக் கிடங்கை திறந்து வைத்து பேசுகையில், ‘முதல்வர் விஜய் ஏழை, எளிய மக்களின் நலனுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி, விவசாயிகளின் நலனில் மிகுந்த அக்கரை கொண்டுள்ளார்.
இது போன்ற சேமிப்புக் கிடங்குகள் அமைக்கப்படுவதன் மூலம், விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல், தானியங்களைப் பாதுகாப்பாக சேமித்து, அவற்றின் தரத்தைப் பராமரிக்கவும், நெல் கொள்முதல் மற்றும் சேமிப்புப் பணிகளைச் சிறப்பாக மேற்கொள்ளவும் உதவியாக இருக்கும்’ என்றார்.
நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக தலைமையிடத்து செயற் பொறியாளர் ஸ்ரீதர், உதவி செயற் பொறியாளர் பூமிநாதன், தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக மண்டல மேலாளர் தேன்மொழி, கூட்டுறவு சங்க மண்டல இணைப் பதிவாளர் விஜயசக்தி பங்கேற்றனர்.