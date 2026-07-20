/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ வாராஹி அம்மன் கோவிலில் பஞ்சமி திதி வழிபாடு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:52 AM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த மாடூர் டோல்கேட் அருகே நிறைமதி சாலையில் உள்ள பஞ்சமுக மஞ்சள் வாராஹி அம்மன் கோவிலில், பஞ்சமி திதி வழிபாடு நடந்தது.
நிகழ்ச்சியொட்டி, நேற்று முன்தினம் காலை சுவாமிக்கு வாசனை திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனை நடந்தது.
தொடர்ந்து, அம்மனுக்கு பட்டுபுடவை சார்த்தி, தங்க கவசம் அணிவித்து மகா தீபாராதனை நடந்தது. மாலை 6:00 மணி வரை சுவாமிக்கு சிறப்பு மகா யாகம், மிளகாய் யாகம், ஊஞ்சல் உற்சவம் நடந்தது.
ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். வழிபாடுகளை கோவில் நிர்வாகி சாய் தீக்ஷித் செய்திருந்தார்.