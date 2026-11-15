/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/வராஹி கோவிலில் பஞ்சமி திதி வழிபாடு
ADDED : நவ 14, 2026 06:09 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த மாடூர் டோல்கேட் அருகே நிறைமதி சாலையில் உள்ள பஞ்சமுக மஞ்சள் வராஹி அம்மன் கோவிலில், பஞ்சமி திதி வழிபாடு நடந்தது.
அதனையொட்டி, இன்று (நவ.,14) காலை 10:00 மணிக்கு சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனை நடந்தது. தொடர்ந்து, அம்மனுக்கு பட்டு வஸ்திரம் சார்த்தி, தங்க கவச அலங்காரத்தில் மகா தீபாராதனை நடந்தது.
மாலை 6:00 மணி வரை சுவாமிக்கு சிறப்பு மகா யாகம், மிளகாய் யாகம், ஊஞ்சல் உற்சவம் நடந்தது. கோவிலில் உள்ள ஜல வராஹி அம்மனுக்கு பெண்கள் அம்மிக்கல்லில் பச்சை விரலி மஞ்சளை அரைத்து சார்த்தி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.