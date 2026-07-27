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﻿ வெளிநாட்டில் தவிக்கும் மகனை மீட்கக்கோரி பெற்றோர் மனு

﻿ வெளிநாட்டில் தவிக்கும் மகனை மீட்கக்கோரி பெற்றோர் மனு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 03:51 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 03:51 AM

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கள்ளக்குறிச்சி: வெளிநாட்டில் சிக்கித் தவிக்கும் மகனை மீட்டுத்தரக் கோரி அவரது பெற்றோர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வாணாபுரம் அடுத்த பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பழனியம்மாள், 55; இவர், தனது கணவருடன் கலெக்டர் பத்மஜாவிடம் அளித்த மனு:

எங்களுக்கு அருள்குமார், 32; சின்ராசு, 28; ஆகிய 2 மகன்கள் உள்ளனர். இளைய மகன் சின்ராசு கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் மலேசியா நாட்டில் உள்ள ஓட்டலில் வேலைக்கு சேர்ந்து பணிபுரிந்தார். 3 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் சின்ராசுவின் சம்பளத்தை வாங்கி வைத்துக் கொண்டு, உணவு வழங்காமல் அடைத்து வைத்து கொடுமைப்படுத்தி வருகின்றனர்.

இதனால் எங்களது மகன் தமிழகத்திற்கு வரமுடியாமல் சிக்கித்தவிக்கிறார். எனவே மலேசியாவில் பிணை கைதி போல சிக்கித் தவிக்கும் சின்ராசுவை மீட்டு, எங்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

சின்ராசு, தனக்கு உணவு கொடுக்காமல் அடித்து துன்புறுத்துவதாக வீடியோ பதிவு செய்து வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலை தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

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