உலகங்காத்தான் பஸ் நிறுத்தத்தில் பயணிகள் நிழற்குடை சீரமைப்பு: தினமலர் செய்தி எதிரொலி
உலகங்காத்தான் பஸ் நிறுத்தத்தில் பயணிகள் நிழற்குடை சீரமைப்பு: தினமலர் செய்தி எதிரொலி
UPDATED : அக் 13, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:56 PM
கள்ளக்குறிச்சி: ‘தினமலர்’ நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியால் புதர் மத்தியில் இருந்த உலகங்காத்தான் பயணிகள் நிழற்குடை பகுதியில் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
சின்னசேலம் – கள்ளக்குறிச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள உலகங்காத்தான் பஸ் நிறுத்தத்தில் பொதுமக்கள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகள் பலர் பஸ்சுக்காக காத்திருந்து செல்கின்றனர்.
இதனையொட்டி கள்ளக்குறிச்சி மார்கத்தில் சாலையோரம் பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்கப்பட்டது. துவக்கத்தில் கிராம மக்கள் பலர் பயணிகள் நிழற்குடையை பயன்படுத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில், பயணிகள் நிழற்குடை சுற்றிலும் செடி, கொடிகள் வளர்ந்ததால், பொதுமக்கள் சாலையிலேயே நின்று பஸ் ஏறிச் சென்றனர். இதனால் பயணிகள் நிழற்குடை முற்றிலும் பயன்படுத்த முடியாத நிலை இருந்தது. மேலும் வெயில் மற்றும் மழை காலங்களில் பஸ்சுக்காக காத்திருக்கும் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
இந்நிலையில் பயணிகள் நிழற்குடையை சுற்றி சூழ்ந்துள்ள செடி கொடிகளை அகற்றி பொதுமக்கள் பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ‘தினமலர்’ நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியானது.
இதனையடுத்து, தற்போது பயணிகள் நிழற்குடை சுற்றிலும் இருந்த செடி கொடிகள் உள்ளிட்ட புதர்கள் அகற்றப்பட்டு சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.