உளுந்தூர்பேட்டை பஸ் நிலையத்தில் பயணிகள் கடும் அவதி: நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அகற்றப்படுவார்களா?
உளுந்தூர்பேட்டை பஸ் நிலையத்தில் பயணிகள் கடும் அவதி: நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அகற்றப்படுவார்களா?
ADDED : நவ 15, 2026 07:32 PM
உளுந்தூர்பேட்டை: உளுந்தூர்பேட்டை பஸ் நிலையத்தில் பஸ் நிற்கும் இடம், நடைபாதைகளில் ஆக்கிரமிப்புகளால் பயணிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
உளுந்தூர்பேட்டை பகுதி மையப்பகுதியாக இருப்பதால் பஸ் நிலையத்திற்கு தினசரி ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர்.
சென்னை, திருச்சி, சேலம், விழுப்புரம், திருநெல்வேலி, மதுரை, வேலூர்உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் செல்லும் பயணிகள் இந்த பஸ் நிலையத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பஸ் நிலையத்திற்கு 24 மணி நேரமும் வாகன போக்குவரத்து இருப்பதால் பஸ்சில் பயணிப்பதற்காக பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பஸ் நிலையத்திற்கு பயணிகள் நின்று பஸ் ஏற, இறங்க முடியாத நிலை உள்ளது.
பஸ்கள் நிற்கும் இடத்தில் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் ஆக்கிரமித்து பழக்கடை, வெற்றிலைக் கடைகளை வைத்துள்ளனர். இதனால் பஸ் ஏறுவதற்காகவும், இறங்குவதற்காகவும் வழியின்றி பயணிகள் தினந்தோறும் கடும் அவதி அடைந்த வருகின்றனர். ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளதால் பஸ் நிலையத்தில் பயணிகள் நிற்கக் கூட இடமில்லாமல் கடும் சிரமத்திற்கு இடையே பஸ்சிற்காக காத்திருந்து நின்று செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.
பஸ் நிற்கும் இடத்தில் தான் இந்த நிலை என்றால், பஸ் நிலையத்திற்குள் உள்ள நடைபாதைகளை ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் கடைகளை பல காலமாக ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ளனர். இதனால் நடைபாதை இருக்கும் இடம் தெரியாத அளவிற்கு ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் தங்களது பொருட்களை நடைபாதைகளில் வைத்து ஆக்கிரமித்துள்ளனர். இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை தடுக்க வேண்டிய நகராட்சியின் நிர்வாகமும், போக்குவரத்து போலீசார் மற்றும் சட்ட ஒழுங்குத்துறை போலீசார் கண்டும் காணாமல் இருக்கின்றனர்.
பஸ் நிலையப் பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அதிகரித்துள்ளதால் பஸ்சிற்க்காக செல்லும் பயணிகளுக்கும், அங்குள்ள வியாபாரிகளுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு கைகாலப்பும் ஏற்பட்டு வருகிறது.
நேற்று காலை 10:30 மணியளவில் பஸ் ஏறுவதற்காக சென்ற பயணியை நிற்க கூட இடம் இல்லாத நிலையில் ஆக்கிரமித்துள்ள ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். இது போன்ற சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடந்து வருவதால் பயணிகள் உளுந்தூர்பேட்டை பஸ் நிலையத்திற்குள் வருவதற்கு அச்சமடைந்துள்ளனர்.
எனவே பஸ் நிலையத்தில் உள்ள நடைபாதை மற்றும் பஸ் நிற்கும் இடங்களில் உள்ள கடைகளை உடனடியாக அகற்றி பயணிகள் சுதந்திரமாக நடந்து செல்லும் வகையில் வழிவகை செய்ய சம்பந்தபட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள், பயணிகள் தரப்பில் கோரிக்கை வைகின்றனர்.