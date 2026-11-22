ஓய்வூதியர்களின் குறைகளை தீர்க்க கவனம் செலுத்த வேண்டும்: கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்
ஓய்வூதியர்களின் குறைகளை தீர்க்க கவனம் செலுத்த வேண்டும்: கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 07:40 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஓய்வூதியர்கள் குறைகேட்புக் கூட்டம் நடந்தது.
கலெக்டர் பத்மஜா தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில், ஓய்வூதியர்கள் தங்களது குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளை தெரிவித்து 14 மனுக்களை அளித்தனர். பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறும், ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகளை தீர்க்க சிறப்பு கவனம் செலுத்துமாறும் அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து, ஏற்கனவே பெறப்பட்ட 11 கோரிக்கை மனுக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டது.
கூட்டத்தில், டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா, திருச்சி கருவூலம் மற்றும் கணக்கு துறை மண்டல இணை இயக்குநர் பாபு, மாவட்ட கருவூல அலுவலர் குப்பு உமாசங்கர், கூடுதல் அலுவலர் முருகேசன், கலெக்டர் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) விஷ்ணுபிரியா, (கணக்கு) லீலா வினோதினி மற்றும் அலுவலர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் பங்கேற்றனர்.