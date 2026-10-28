/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/கூழாங்கல் கடத்தல் லாரி பறிமுதல்
ADDED : அக் 27, 2026 07:18 PM
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உளுந்துார்பேட்டை: திருநாவலுார் அருகே கூழாங்கற்கள் கடத்திய லாரியை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
வானாம்பட்டு அருகே அனுமதி இன்றி கூழாங்கற்கள் கடத்தப்படுவதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை உதவி புவியியாளர் ரகுநாத்குமார் மற்றும் அலுவலர்கள் நேற்று (அக்.,26) இரவு சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
அப்போது கூழாங்கற்கள் கடத்தி வந்த லாரியை நிறுத்தினர். லாரியில் இருந்து டிரைவர் தப்பியோடினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து கூழாங்கற்களுடன் லாரியை பறிமுதல் செய்து திருநாவலுார் போலீசில் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.