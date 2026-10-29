ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

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ADDED : அக் 28, 2026 07:19 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில், தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை அனைத்து ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, சங்க மாவட்ட துணைத் தலைவர் பன்னீர்செல்வம் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட இணைச் செயலாளர்கள் ராமலிங்கம், குமார் முன்னிலை வகித்தனர். துணைத் தலைவர் பொன்னம்பலம் வரவேற்றார். மாவட்ட தலைவர் மோகன், முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் பார்த்தசாரதி கண்டன உரையாற்றினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஓய்வூதிய பலன்கள் பெறுவதில் உள்ள இடர்பாடுகளை களைய வேண்டும். ஊராட்சி ஒன்றிய பணி ஓய்வூதியர்களின் வைப்பு நிதித்தொகைக்கான வட்டி தொகையை தாமதமின்றி அனுமதித்து விரைவில் வழங்க வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
மாநில செயற்குழு உறுப்பினர்கள் சக்திவேல், ஜெகதீசன் மற்றும் நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.