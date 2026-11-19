மாற்று இடத்தில் வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு மேமாலுார் மக்கள் மனு
மாற்று இடத்தில் வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு மேமாலுார் மக்கள் மனு
UPDATED : நவ 17, 2026 03:09 PM
ADDED : நவ 17, 2026 03:06 PM
கள்ளக்குறிச்சி: வெண்மார் கிராமத்தில் வழங்கப்பட்ட இடம் பாதுகாப்பானதாக இல்லை எனவும், மேமாலுாரில் வீட்டுமனை பட்ட வழங்கக்கோரியும் பொதுமக்கள் சிலர் மனு அளிக்க கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு வந்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலுார் அடுத்த மேமாலுார் கிராமத்தை சேர்ந்த பொதுமக்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது: தவறான தகவலின் அடிப்படையில் மேமாலுார் கிராமத்தில் இருந்த 144 வீடுகள் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன் இடித்து அகற்றப்பட்டது.
வீடுகளை இழந்த குடும்பத்தினர் தங்க இடமில்லாததால் பட்டா கேட்டு விண்ணப்பித்தோம். அதனடிப்படையில், வெண்மார் கிராமத்தில் எங்களுக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்கப்பட்டது. எங்களுக்கு அரசு வழங்கிய இடம் மக்கள் குடியிருப்பதற்கு ஏற்றதாக இல்லை.
மழைக்காலத்தில் தண்ணீர் குட்டையாக தேங்கி நிற்பதால் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. எனவே, உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து குடும்பத்தினருக்கும் மேமாலுார் கிராமத்திலேயே வீட்டுமனை பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.