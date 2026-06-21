பட்டா வழங்கிய இடத்தில் போலீஸ் குடியிருப்பு கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் மறியல்: தியாகதுருகம் அருகே பரபரப்பு
பட்டா வழங்கிய இடத்தில் போலீஸ் குடியிருப்பு கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் மறியல்: தியாகதுருகம் அருகே பரபரப்பு
UPDATED : அக் 06, 2026 10:10 PM
ADDED : அக் 06, 2026 07:07 PM
தியாகதுருகம்: சின்னமாம்பட்டு கிராமத்தில் ஆதி திராவிட மக்களுக்கு பட்டா வழங்கிய இடத்தில் போலீஸ் குடியிருப்பு கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தியாகதுருகம் அடுத்த சின்னமாம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த 107 ஆதி திராவிட பயனாளிகளுக்கு கடந்த 1996ம் ஆண்டு வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள மாரியம்மன் கோவில் அருகே அரசு நிலத்தில் பட்டா வழங்கப்பட்டது.
அதன் பிறகு இடத்தை அளவீடு செய்து பயனாளிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் இடத்தை வழங்காமல் அதிகாரிகள் கால தாமதப்படுத்தினர்.
இது குறித்து பல ஆண்டுகளாக பொதுமக்கள் முதல்வர் மற்றும் கலெக்டருக்கு மனு அளித்து வருகின்றனர்.
இதுவரை அதற்கான நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்காத நிலையில் நேற்று திடீரென பொதுமக்களுக்கு பட்டா வழங்கி இடத்தில் போலீஸ் குடியிருப்பு கட்ட அளவீடு செய்யும் பணியை அதிகாரிகள் துவங்கினர்.
அதனை கண்டித்து நேற்று 2:15 மணியளவில் சேலம் சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 50க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.
உடனடியாக தியாகதுருகம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று பொதுமக்களை சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டடனர்.
பட்டா வழங்கிய இடம் போக மீதமுள்ள இடத்தில்தான் போலீஸ் குடியிருப்பு கட்ட உள்ளதாக விளக்கமளித்து கலைந்து போகச் செய்தனர். இதனால் இவ்வழித்தடத்தில் 2:45 மணி வரை போக்குவரத்து பாதித்தது.