/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/பட்டா வழங்கிய இடத்தை அளவீடு செய்ய வலியுறுத்தி மனு
UPDATED : அக் 27, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:15 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: திருக்கோவிலுார் அடுத்த மேமாளூர் கிராம மக்கள் தங்களுக்கென வழங்கப்பட்ட பட்டா இடத்தை அளவீடு செய்ய வலியுறுத்தி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
மனு விபரம்:
மேமாளூரில் வசித்த 33 குடும்பத்தினரின் வீடுகள் கடந்த ஓராண்டுக்கு முன் அரசாங்கத்தால் இடித்து அகற்றப்பட்டது. இதனால் வீடிழந்த நாங்கள் வெண்மார் கிராமத்திற்கு குடிபெயர்ந்து வசிக்கிறோம்.
கடந்த 2025ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் அரசு சார்பில் எங்கள் குடும்பங்களுக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டது.
ஆனால், எங்களுக்கான இடத்தை இதுவரை அளவீடு செய்து காட்டவில்லை. எங்களுக்கென வழங்கப்பட்ட இடத்திற்கு சென்றால் அப்பகுதி மக்கள் மிரட்டுகின்றனர்.
எனவே எங்களுக்கென அரசு வழங்கிய பட்டா இடத்தை அளவீடு செய்து ஒதுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.