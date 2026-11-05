மலேசியாவில் இறந்தவரின் உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர மனு
மலேசியாவில் இறந்தவரின் உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர மனு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:02 PM
ADDED : நவ 04, 2026 11:57 AM
கள்ளக்குறிச்சி: மலேசியாவில் இறந்தவரின் உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி அவரது குடும்பத்தினர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
சின்னசேலம் அடுத்த கரடிசித்துாரைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் மனு அளிக்க கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு வந்தவர்கள் திடீரென நுழைவு வாயில் பகுதியில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களிடமிருந்து மனுவை பெற்றுக் கொண்டு கலைந்து போகச் செய்தனர்.
மனு விபரம்:
கரடிசித்துாரைச் சேர்ந்த கருப்பப்பிள்ளை மகன் தீபன், 24; கடந்த 2 ஆண்டு களுக்கு முன் வேலைக்காக மலேசியாவிற்கு சென்றுள்ளார். நேற்று காலை அங்கு பணிபுரியும் நபர் மொபைல் போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு தீபன் இறந்து விட்ட தாக அவரது மனைவி பவானி யிடம் கூறியுள்ளார்.
மேலும், இறந்த தீபனின் புகைப்படத்தை வாட்ஸ் ஆப்பில் அனுப்பியுள்ளார். இறந்த தீபனின் உடலை மீட்டு சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.