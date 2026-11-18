பயனியர் பெர்டிலைசர் நிறுவனம் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி முகாம்
பயனியர் பெர்டிலைசர் நிறுவனம் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி முகாம்
UPDATED : நவ 18, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:54 PM
ரிஷிவந்தியம்: பகண்டைகூட்ரோட்டில் பயனியர் பெர்டிலைசர் நிறுவனம் சார்பில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி முகாம் நடந்தது.
பகண்டைகூட்ரோட்டில் நடந்த பயிற்சி முகாமிற்கு கோயம்புத்துார் பயனியர் பெர்டிலைசர் நிறுவனத்தின் உதவி பொது மேலாளர் ராஜேந்திரன் தலைமை தாங்கினார், மாநில விற்பனை மேலாளர் பரமசிவம், மண்டல விற்பனை மேலாளர் விஜய் முன்னிலை வகித்தனர். உரக்கடை நிர்வாகி அப்துல்மஜீத் வரவேற்றார். இதில், கதிர் உர நிறுவன நிர்வாகி ராஜேந்திரன் பங்கேற்று, பயிர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் தகுந்த உரங்களை வைக்கும் முறைகள் குறித்து பேசினார்.
தொடர்ந்து, உர விநியோகத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகளின் பங்கீடு, விவசாய அடையாள எண் வைத்திருப்பது கட்டாயம், எப்.எப்.எஸ்., செயலி மூலம் க்யூ.ஆர்.கோடு உருவாக்கி உரங்களை வாங்கும் வழிமுறைகள் குறித்து பயிற்சி அளித்து, விவசாயிகளின் சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கப்பட்டது. இதில், மாவட்ட விற்பனையாளர் ஆறுமுக பிரசன்னா உட்பட 100க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.