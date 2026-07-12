சுடுகாட்டு பாதை வேலி அமைத்து மூடல் உடல் கொண்டு செல்ல முடியாமல் தவிப்பு போலீசார் அதிரடியால் பிரச்னைக்கு தீர்வு
சுடுகாட்டு பாதை வேலி அமைத்து மூடல் உடல் கொண்டு செல்ல முடியாமல் தவிப்பு போலீசார் அதிரடியால் பிரச்னைக்கு தீர்வு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:24 AM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அருகே சுடுகாட்டு பாதையை தடுத்து வேலி அமைத்ததால், இறந்தவர் உடல் கொண்டு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாததால், போலீசார் வேலியை அகற்றி உடலை கொண்டு செல்ல வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் ஒன்றியம், மேலப்பட்டு ஊராட்சியைச் சேர்ந்த கோவிந்தன் மனைவி பிச்சக்காரச்சி, 75; இவர் நேற்று முன்தினம் இறந்தார். இறந்தவரின் உடலை அடக்கம் செய்ய ஏற்பாடு நடந்தது.
இந்நிலையில் அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த மணிவேல், தனக்கு சொந்தமான இடம் வழியாக சுடுகாட்டிற்கு செல்லும் பாதை உள்ளதாக கூறி, கடந்த 6 மாதம் முன்பு பாதையை வேலி அமைத்து மூடினார்.
சுடுகாடு செல்லும் பாதை வேலி அமைத்து மூடப்பட்டதால், இறந்த பிச்சக்காரச்சி உடல் கொண்டு செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இது பற்றி தகவலறிந்த திருக்கோவிலுார் டி.எஸ்.பி., பார்த்திபன், தாசில்தார் வைரக்கண்ணன், இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுரளி ஆகியோர் சுடுகாட்டு பாதையை முடிய மணிவேலிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஆனால், மணிவேல் வேலியை அகற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. மணிவேல் வேலியை அகற்ற முன்வராததால், நுாற்றுக்கணக்கான போலீஸ் குவிக்கப்பட்டனர். பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாததால் கிராம மக்கள் திரண்டு சுடுகாட்டு பாதையை மறித்து போடப்பட்டுள்ள வேலியை அகற்றி இறந்தவரின் உடலை கொண்டு செல்ல முடிவு செய்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை 5:30 மணிக்கு, போலீசார் மணிவேல் அமைத்த வேலியை அகற்றினர். அதன்பின்பு, போலீஸ் பாதுகாப்புடன் பிச்சக்காரச்சி உடல் சுடுகாட்டிற்கு கொண்டு சென்று அடக்கம் செய்தனர். தொடர்ந்து அப்பகுதியில் பதற்றம் நிலவுவதால், போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.