﻿ பெண் சாவில் சந்தேகம் போலீஸ் விசாரணை

ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:13 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி, கருணாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் தாமோதரன் மனைவி பவித்ரா, 32; இவர்களுக்கு 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்ட பவித்ரா கடந்த 23ம் தேதி மாலை கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று திரும்பினார்.
வீடு திரும்பிய பவித்ரா உடல் நிலை மேலும் மோசமனதையடுத்து, மீண்டும் தனியார் மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்றார். அங்கிருந்து மேல்சிகிச்சைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு டாக்டர்கள் பரிசோதனை செய்ததில் அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில் தனியார் மருத்துவமனையில் அளித்த சிகிச்சையில் சந்தேகம் இருப்பதாக பவித்ராவின் தாய் அசோதை அளித்த புகாரின் பேரில், கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.