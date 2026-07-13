/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ 2 பெண்கள் மாயம் போலீஸ் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:53 AM
அ நிறம் | அளவு
கள்ளக்குறிச்சி: சின்னசேலம் அருகே வெவ்வேறு இடங்களில் காணாமல் போன 2 பெண்கள் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
சின்னசேலம் அடுத்த தென் செட்டியந்தலைச் சேர்ந்தவர் தங்கராசு மகள் கிளாரா, 28; இவர், தொட்டியம் கிராமத்தில் உள்ள கடையில் டெய்லராக பணிபுரிகிறார். கடந்த 7ம் தேதி காலை வழக்கம்போல் பணிக்குச் சென்ற கிளாரா வீடு திரும்பவில்லை.
இதுகுறித்து அவரது தாய் சடையம்மாள் சின்னசேலம் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
மற்றொரு சம்பவம் சின்னசேலம் அடுத்த திம்மாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் கணேசன் மனைவி சந்திரலேகா, 43; கடந்த 9ம் தேதி வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. இதுகுறித்து அவரது கணவர் கணேசன் சின்னசேலம் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
இந்த இரண்டு சம்பவங்கள் குறித்தும் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.