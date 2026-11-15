இளம்பெண் சாவு போலீஸ் விசாரணை

UPDATED : நவ 14, 2026 09:54 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:52 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அருகே ஒரு மாதத்திற்கு முன் காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட இளம்பெண் இறந்தது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கரூர் மாவட்டம், புகழுர் தாலுகா, பாண்டுரெங்கபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வேலுசாமி மகள் தேன்மொழி, 20; கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த அகரகோட்டாலத்தைச் சேர்ந்தவர் மரியஜோசப், 23; இருவரும் காதலித்து கடந்த அக்டோபர் மாதம் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
தேன்மொழிக்கு சிறுநீரக பிரச்னை இருப்பதால் 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ரத்தம் சுத்திகரிப்பு செய்ய வேண்டும்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் வீட்டிலிருந்த தேன்மொழிக்கு திடீரென மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து அவரை குடும்பத்தினர் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர் ஏற்கனவே தேன்மொழி இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து தேன்மொழியின் தந்தை வேலுச்சாமி அளித்த புகாரின் பேரில் கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.