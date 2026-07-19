சொத்து தகராறில் தங்கை வெட்டிக்கொலை: தலைமறைவான அண்ணனுக்கு போலீஸ் வலை: சங்கராபுரத்தில் பயங்கரம்
சொத்து தகராறில் தங்கை வெட்டிக்கொலை: தலைமறைவான அண்ணனுக்கு போலீஸ் வலை: சங்கராபுரத்தில் பயங்கரம்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:18 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரத்தில் சொத்து தகராறில் சகோதரியை வெட்டி கொலை செய்த அண்ணனை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் குளத்து பாதை தெருவைச் சேர்ந்தவர் பாபு, 40; இவரது மனைவி தீபா, 35; இவர்களுக்கு, யோக பிரவீன் 15, யசோர்நாத்குமார், 12; என இரு மகன்கள் உள்ளனர். தீபாவின் சகோதரர் காந்தகுமார் அதே கிராமம் குளத்து பாதை தெருவில் வசித்து வருகிறார்.
தீபாவிற்கும் அவரது சகோதரர் காந்தகுமாருக்கும் இடையே சொத்து சம்பந்தமாக கடந்த 2 ஆண்டாக பிரச்னை இருந்து வருகிறது. இருவருக்கும் அடிக்கடி தகராறு நடந்து வந்தது. நேற்று முன்தினம் 18ம் தேதி இரவு 11 மணிக்கு, தீபா வீட்டிற்கு காந்தகுமார் தனது நண்பர்கள் சிலருடன் வந்தார். அப்போது, தீபா மற்றும் காந்தகுமார் இடையே மீண்டும் சொத்து சம்பந்தமாக வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதில் ஆத்திரமடைந்த காந்தகுமார் தீபாவின் முகத்தில் மிளகாய் பொடி துாவினார்.
அடுத்த சில நொடியில், தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் தீபாவை சரமாரியாக வெட்டினார். இதில் பலத்த காயமடைந்த தீபா சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். இதை தடுக்க வந்த தீபாவின் கணவர் பாபுவையும் காந்தகுமார் கத்தியால் வெட்டியதில் பாபு பலத்த காயமடைந்தார். பாபுவின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். மக்கள் வருவதை கண்டதும் காந்தகுமாரும், அவருடன் வந்த கூட்டாளிகளும் தப்பி ஓடி மறைந்தனர்.
இது குறித்து தகவலறிந்த திருக்கோவிலுார் டி.எஸ்.பி., பார்த்திபன், சங்கராபுரம் இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுரளி, சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஏழுமலை, சம்பவ இடத்திற்கு சென்று இறந்த தீபாவின் உடலை கைபற்றி பரிசோதனைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்து கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
எஸ்.பி., விசாரணை கொலை சம்பவம் நடந்த இடத்தில் கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி., ஷஹானாஸ் பார்வையிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டார். இது தொடர்பாக காந்தகுமார், 40; சங்கராபுரம் குளத்து பாதை தெருவை சேர்ந்த காசிலிங்கம் மகன் ரமேஷ், 40; கணேசன் மகன் மணிகண்டன் மற்றும் 3 பேர் மீது சங்கராபுரம் போலீசார் கொலை வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
4 தனிப்படை தீபா கொலை வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள காந்தகுமார் உள்ளிட்டோரை பிடிக்க திருக்கோவிலுார் டி.எஸ்.பி.,பார்த்திபன், இன்ஸ்பெக்டர்கள் அன்பழகன், பாலமுரளி, ஆனந்தராஜ் ஆகியோர் தலைமையில் 4 தனிப்படை அமைத்து எஸ்.பி., ஷஹானாஸ் உத்திரவிட்டார். சொத்து தகராறில் உடன் பிறந்த தங்கையை அண்ணன் வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம், சங்கராபுரம் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பலத்த காயமடைந்த பாபு கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.