/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/சிறுமி தற்கொலை
ADDED : நவ 15, 2026 04:56 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: வரஞ்சரம் அடுத்த புது உச்சிமேடு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம் மகள் ஆஷா,16; இவர், நாகலுாரில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் 11ம் வகுப்பு படிக்கிறார். ஆஷா
தொடர் வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு வந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று (நவ.,14) காலை ஆஷாவிற்கு வயிற்று வலி ஏற்பட்டதால் அவரது பெற்றோர்கள் மாத்திரை கொடுத்து விட்டு, மூத்தமகள் ஆரத்தியை பார்க்க சென்றனர். வீட்டில் ஆஷா மட்டும் தனியாக இருந்துள்ளார்.
மாலை வீட்டிற்கு வந்த போது, ஆஷா துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்தது. வரஞ்சரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.