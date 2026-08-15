முதியவர் சாவு போலீஸ் விசாரணை

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ முதியவர் சாவு போலீஸ் விசாரணை
ADDED : ஆக 14, 2026 04:20 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் பெயர், விலாசம் தெரியாத முதியவர் இறந்தது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி பழைய பஸ் நிலையத்தில் கடந்த ஜூலை மாதம் 27ம் தேதி, 70 வயது மதிக்கத்தக்க முதியவர் மயங்கிய நிலையில் கிடந்தார். உடன், அருகிலிருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
பின், மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சையில் இருந்த முதியவர் நேற்று முன்தினம் மதியம் 2:00 மணியளவில் இறந்தார்.
வி.ஏ.ஓ., மணிகண்டன் அளித்த புகாரின் பேரில் இறந்த முதியவர் யார், எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர் என்பது குறித்து கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.