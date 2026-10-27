கிணற்றில் வாலிபர் உடல் போலீசார் விசாரணை

ADDED : செப் 28, 2026 04:02 PM
கள்ளக்குறிச்சி: சின்னசேலம் அருகே கிணற்றில் விழுந்து இறந்தவர் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
சின்னசேலம் அடுத்த காட்டனந்தலைச் சேர்ந்தவர் ராஜாங்கம் மகன் ராஜசேகர், 36; இவர், சென்னையில் தனியார் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பணிபுரிகிறார். கடந்த 25ம் தேதி ராஜசேகர் விடுப்பில் சொந்த ஊருக்கு வந்துள்ளார். மறுநாள் 26ம் தேதி இரவு வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்ற ராஜசேகர் நீண்ட நேரமாகியும் வீடு திரும்பவில்லை.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் அவரது வீட்டிற்கு அருகே உள்ள பராமரிப்பில்லாத கிணற்றில் ராஜசேகர் இறந்து கிடந்தது தெரியவந்தது.
தகவலறிந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் சின்னசேலம் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று ராஜசேகரின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.