அரசியல் அழுத்தத்தால் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் வழக்குகள் பதிவு
அரசியல் அழுத்தத்தால் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் வழக்குகள் பதிவு
UPDATED : நவ 10, 2026 05:20 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:17 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர் பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பினர் மனு அளித்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர் பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் தியாகராஜன் தலைமையில் பொதுமக்கள் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
மாவட்டத்தில் கடந்த 6 மாதங்களில் 60க்கும் மேற்பட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு சட்ட வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளது. அரசியல் அழுத்தங்களின் பெயரிலேயே இவ்வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. சமீப காலமாக சமூக வலைதளங்களில் சாதி ரீதியான பதற்றத்தையும், சமூகங்களுக்கு இடையே மோதல்களையும் உருவாக்கும் வகையில் சிலர் செயல்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகின்றன.
எனவே, மாவட்டத்தில் சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையிலும், வெறுப்புணர்வை துாண்டும் வகையிலும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவுகளை வெளியிடுவோர் மீது உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பொய்யான புகார்கள் அளிக்கப்படுவது தெரிந்தால் அவற்றின் மீதும் பாரபட்சமின்றி விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் மாவட்டத்தில் அனைத்து சமூக மக்களும் அமைதியாகவும், நல்லிணக்கத்துடனும் வாழ உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.