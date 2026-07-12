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திருக்கோவிலுாரில் மின் கம்பியில் மயில் சிக்கியதால் மின்தடை
திருக்கோவிலுாரில் மின் கம்பியில் மயில் சிக்கியதால் மின்தடை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:26 AM
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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் மருத்துவமனை அருகே மின் கம்பியில் மயில் சிக்கி உயிரிழந்ததால், ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக மின் தடை ஏற்பட்டது.
திருக்கோவிலுார் நான்கு முனை சந்திப்பு, மருத்துவமனை அருகே நேற்று மாலை 6.30 மணி அளவில் பெண் மயில் ஒன்று மின்கம்பியில் சிக்கி துாக்கி வீசப்பட்டது. இதில் மயில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது. மின்சாரமும் தடைப்பட்டது. ஏரிக்கரை மூலையில் உள்ள உயர்மின் அழுத்த பாதையில் மின் ஒயர் துண்டிக்கப்பட்டது. மின் ஊழியர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு இடையே மின் பாதையை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இரவு 8:20 மணிக்கு மின்விநியோகம் சீரானது. இதனால் நகரில் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக மின்தடை ஏற்பட்டது.