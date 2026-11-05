/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மின்சாரம் தாக்கி மின் ஊழியர் பலி
UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:17 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: வரஞ்சரம் அருகே மின்சாரம் தாக்கியதில் டிரான்ஸ்பார்மரில் பழுது நீக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மின்வாரிய ஊழியர் இறந்தார்.
வரஞ்சரம் அடுத்த எஸ்.ஒகையூரைச் சேர்ந்தவர் வீராசாமி, 57; இவர், நாகலுார் உதவி மின்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் ஒயர்மேனாக பணிபுரிகிறார். நேற்று மதியம் 1:00 மணியளவில் எஸ்.ஒகையூர் – உச்சிமேடு செல்லும் சாலையில் இருந்த டிரான்ஸ்பார்மரில் பழுது ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து வீராசாமி டிரான்ஸ்பார்மர் மீது ஏறி, பழுதை சரிசெய்யும் பணியில் ஈடுபட்டார். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக மின்சாரம் தாக்கியதில் வீராசாமி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
இதுகுறித்து வரஞ்சரம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.