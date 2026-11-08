/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/சிறுமியை திருமணம் செய்த மெக்கானிக் மீது ‘போக்சோ’
UPDATED : நவ 07, 2026 02:26 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:24 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அருகே சிறுமியை திருமணம் செய்தவர் மீது போக்சோ சட்டத்தில் மகளிர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த விருகாவூரைச் சேர்ந்தவர் ஏழுமலை மகன் சடையவேல், 27; மெக்கானிக். இவர், 17 வயது சிறுமியை காதலித்த நிலையில் கடந்த 2025ம் ஆண்டு திருமணம் செய்துள்ளார். சிறுமி தற்போது கர்ப்பமாக உள்ளார்.
இது குறித்து தகவலறிந்த தியாகதுருகம் விரிவாக்க அலுவலர் வீரமுத்து அளித்த புகாரின் பேரில், சடையவேல் மீது கள்ளக்குறிச்சி அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தில் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.