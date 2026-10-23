மழைகாலத்தில் கால்நடைகளை பாதுகாக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக்கு அறிவுறுத்தல்
மழைகாலத்தில் கால்நடைகளை பாதுகாக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக்கு அறிவுறுத்தல்
UPDATED : அக் 21, 2026 04:50 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:45 PM
கள்ளக்குறிச்சி: வடக்கிழக்கு பருவமழைகாலத்தில் கால்நடைகளை பாதுகாக்க விவசாயிகள் மற்றும் கால்நடை வளர்போர் முன்னெச்சரிக்கை
இது தொடர்பாக கலெக்டர் பத்மஜா விடுத்துள்ள செய்திகுறிப்பு;
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், வடக்கிழக்கு பருவ மழைழையொட்டி விவசாயிகள் மற்றும் கால்நடை வளர்போர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதில் ஈரமான படுக்கைகளை தினமும் மாற்றி காய்ந்த வைக்கோல் அல்லது தட்டுகளை பரப்ப வேண்டும். கூரை கசிவுகளை சரி செய்ய வேண்டும். தண்ணீர் தேங்காதவாறு வடிகால் அமைத்தும், கொட்டகை பக்கவாட்டுகளை மறைக்க வேண்டும்.
ஆடுகள் மற்றும் இளங்கன்றுகளை குளிர்ந்த தரையில் படுக்க வைக்காமல், உயரமான மரப்பலகைகள் மீது தங்க வைக்க வேண்டும். தண்ணீர் தேங்கும் தாழ்வான இடத்தில் கல்லீரல் புழக்களை பரப்பும் நத்தைகள் அதிகம் இருக்கும் என்பதால், அப்பகுதியில் மேய்க்கக் கூடாது. இடி மின்னலின் போது மரங்களின் அடியிலோ, மின் கம்பங்கள் மற்றும் மின் கம்பிகளிக்கு கீழோ, கம்பி வேலிகளுக்கு அருகிலோ கால்நடைகளை கட்டக் கூடாது.
மழையில் நனைந்த புற்களை நேரடியாக கொடுப்பதை தவிர்த்து வாடவைத்து உலர்ந்த வைக்கோலுடன் தர வேண்டும். தேங்கிய குட்டை நீரைத் தவிர்த்து சுத்தமான வெதுவெதுப்பான குடிநீரை வழங்க வேண்டும். மழை காலம் என்பதால், உலர் வைக்கோலை முன்கூட்டியே பாதுகாப்பான இடத்தில் சேமித்து வைக்க வேண்டும்.
ஈரமான இடங்களில் நீண்ட நேரம் மேய்யும் வெள்ளாடு, செம்மறி ஆடுகளுக்கு கால் குளம்பில் புண்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அதற்கு ஒருகைப்பிடி துளசி, பூண்டு 4 பற்கள், ஒரு கைப்பிடி குப்பைமேனி, மஞ்சள்துாள் 10 கிராம் ஆகியவற்றை அரைத்து 100 மில்லி லிட்டர் நல்லெண்ணையில் வதக்கி குளிர்ந்தவுடன் ஆடுகளின் குளம்பில் தடவ வேண்டும்.
அதேபோல் கோழிகளுக்கு மழைகாலத்தில் வெள்ளைக் கழிச்சல் நோய் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். தடுப்பூசிகள் மூலம் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு கால்நடை பொதுமருத்துவமனை, கால்நடை மருத்துவமனை, கால்நடை மருந்தக கால்நடை மருத்துவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.