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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ வக்கீல் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து  போலீசாரை அனுமதிக்க மறுத்து போராட்டம் :கள்ளக்குறிச்சி கோர்ட்டில் பரபரப்பு  

வக்கீல் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து  போலீசாரை அனுமதிக்க மறுத்து போராட்டம் :கள்ளக்குறிச்சி கோர்ட்டில் பரபரப்பு  

வக்கீல் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து  போலீசாரை அனுமதிக்க மறுத்து போராட்டம் :கள்ளக்குறிச்சி கோர்ட்டில் பரபரப்பு  

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 04:50 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:41 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 04:50 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:41 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: சென்னை ஐக்கோர்ட் வழக்கறிஞர் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து, கள்ளக்குறிச்சி கோர்ட்டில் போலீசாரை அனுமதிக்க மறுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வழக்கறிஞர்களால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த அசகளத்துார் சேர்ந்த மொட்டையன் மகன் வெங்கடேசன்,40; இவர் சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கறிஞராக பணிபுரிந்து வருகிறார். வரஞ்சரம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் மாணிக்கம் மற்றும் போலீசார் நேற்று முன்தினம் காலை 9 மணிக்கு அசகளத்துார் ஏரியில் அரசு அனுமதியின்றி நிலத்திற்கு கிராவல் மண் கடத்தியதாக டிராக்டர், லாரி டிரைவர்கள் கடலுார் மாவட்டம் வேப்பூர் அடுத்த ஏந்தல் சேர்ந்த கொளஞ்சி மகன் சரண்ராஜ்,22; திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஊசம்பாடி சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி மகன் சாந்தன்,32; ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிந்து கைது செய்தனர். மேலும் கிராவல் மண் மற்றும் டிராக்டர், லாரியையும் பறிமுதல் செய்தனர்.

இந்நிலையில், மண் ஏற்றுவதற்கான அரசு அதிாரிகளின் அனுமதி சீட்டினை காண்பிப்பதற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் சென்ற வழக்கறிஞர் வெங்கடேசன் மீது பொய் வழக்கு பதிந்து கைது செய்துள்ளனர்.

வரஞ்சரம் போலீசார் மற்றும் மாவட்ட காவல் துறையை கண்டித்து நேற்று காலை 9 மணிக்கு கள்ளக்குறிச்சி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாக நுழைவு வாயிலில் வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் சேகர், செயலாளர் பழனிவேல் உள்ளிட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் திரண்டு கோர்ட்டிற்கு வழக்கு தொடர்பான வந்த போலீசாரை உள்ளே செல்ல அனுமதிக்க மறுத்து தடுத்து நிறுத்தினர்.

இது குறித்து தகவலறிந்த கள்ளக்குறிச்சி டி.எஸ்.பி., மனோகரன் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று வழக்கறிஞர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அதில் உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞரை ஜாமினில் விடுவிப்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்வதாக கூறியதின் பேரில் காலை 11 மணிக்கு போராட்டத்தை கைவிட்டனர். இச்சம்பவத்தால் கள்ளக்குறிச்சி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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