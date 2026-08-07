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சங்கராபுரத்தில் போக்குவரத்து போலீசார் நியமனம்: பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி

சங்கராபுரத்தில் போக்குவரத்து போலீசார் நியமனம்: பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 03:27 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:30 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 03:27 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:30 PM

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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரத்தில் புதிதாக போக்குவரத்து போலீசார் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உதயமாகி 5 ஆண்டுகள் ஆகிறது. மாவட்டத்தில் உள்ள சங்கராபுத்தில் கடைவீதி, பூட்டை ரோடு, கள்ளக்குறிச்சி சாலை ஆகிய பகுதிகளில் தினசரி கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதிக் குள்ளாகி வந்தனர்.

இந்நிலையில் சங்கராபுரத்திற்கு தனியாக போக்குவரத்து போலீசார் நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சங்கராபுரம் பொது சேவை கூட்டமைப்பு சார்பில் கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி., ஷஹானாசிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது. இதனை ஏற்று சங்கராபுரத்திற்கு போக்குவரத்து போலீசார் நியமித்து எஸ்.பி. உத்திரவிட்டார்.

சப் இன்ஸ்பெக்டர் கீர்த்தனா தலைமையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள போலீசார் நேற்று முதல் சங்கராபுரம் கடைவீதியில் போக்குவரத்தை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த நியமனம் வாகன ஓட்டிகள், பொது மக்கள் மத்தில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

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