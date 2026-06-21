கால்வாய் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற பொதுமக்கள் கலெக்டரிடம் மனு
கால்வாய் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற பொதுமக்கள் கலெக்டரிடம் மனு
UPDATED : அக் 06, 2026 10:10 PM
ADDED : அக் 06, 2026 05:56 PM
கள்ளக்குறிச்சி: காரனுாரில் கால்வாய் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி ஊராட்சி தலைவர் மதியழகன் தலைமையில் பொதுமக்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
மனு விபரம்:
காரனுாரில் கழிவுநீர் செல்லும் கால்வாயினை தனி நபர்கள் சிலர் ஆக்கிரமித்து மரங்களை நட்டுள்ளனர். இதனால் கழிவுநீர் செல்லாமல் தேங்கி நின்று சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
கால்வாயில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வலியுறுத்தி கள்ளக்குறிச்சி தாசில்தாரிடம் கடந்த ஜூலை 30ம் தேதி மனு அளிக்கப்பட்டது. உடன், வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் ஆய்வு செய்து ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு படிவங்களையும், ஆக்கிரமிப்புகளை தாமாக அகற்றி கொள்ள 45 நாட்கள் கால அவகாசமும் வழங்கினர்.
ஆனால், இதுவரை ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படாததால் கால்வாய் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ள முடியாத நிலை நீடிக்கிறது. எனவே, கால்வாய் பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.