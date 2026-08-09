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குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல்: சங்கராபுரம் அருகே பரபரப்பு

குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல்: சங்கராபுரம் அருகே பரபரப்பு

UPDATED : ஆக 08, 2026 04:13 PM

ADDED : ஆக 08, 2026 03:54 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 04:13 PM ADDED : ஆக 08, 2026 03:54 PM

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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அருகே அரசம்பட்டு கிராமத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை கண்டித்து பொது மக்கள் சாலைமறியலில் ஈடுபட்டனர். கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் ஒன்றியம் அரசம்பட்டு கிராமத்தில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இதனால் குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டது. வாரம் ஒரு முறை கூட குடிநீர் வழங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதில் பாதிக்கப்பட்ட பொது மக்கள் நேற்று காலை சங்கராபுரம்-அரசம்பட்டு சாலையில் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். தகவலறிந்த சங்கராபுரம் போலீசார் மறியல் செய்தவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி கூறியதின் பேரில் மறியல் கைவிடப்பட்டது.

சாலைமறியல் காரணமாக அரசம்பட்டு ஊராட்சி நிர்வாகம் காரணமாக பொது மக்களுக்கு வீடு வீடாக சென்று டிராக்டர் முலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.இதுனால் பொதுமக்கள் சற்று நிம்மதியடைந்தனர். சாலையல் போராட்டத்தில் சங்கராபுரம் -அரசம்பட்டு சாலையில் 30 நிமிடம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

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