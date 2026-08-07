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﻿ சங்கராபுரம் நகரில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு பொதுமக்கள் அவதி

﻿ சங்கராபுரம் நகரில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு பொதுமக்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:34 AM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:34 AM

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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் நகரில் 4 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படுவதால் பொது மக்கள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

சங்கராபுரம் பேருராட்சி பகுதியில் 15 வார்டுகள் உள்ளன. இங்கு 12 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். சங்கராபுரம் நகரில் பேரூராட்சி முலம் தினசரி குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. கடந்த 2 மாதங்களாக கடும் வறட்சி காரணமாக ஆழ்துளை கிணறுகளில் நீர் மட்டம் வெகுவாக குறைந்ததால் பொது மக்களுக்கு தினசரி குடிநீர் விநியோகம் செய்ய முடியவில்லை. குறைந்த தண்ணீரை கொண்டு சுழற்சி முறையில் சங்கராபுரம் நகர பகுதியில் 4 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. இதனால் பொது மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

சங்கராபுரம் நகரில் நிலவி வரும் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க மாவட்ட நீர்வாகம் துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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