புகைப்பட கண்காட்சி பொதுமக்கள் பார்வை  

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ புகைப்பட கண்காட்சி பொதுமக்கள் பார்வை
ADDED : ஆக 13, 2026 07:11 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: தியாகதுருகம் பஸ்நிலையத்தில் செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்ட புகைப்பட கண்காட்சியினைப் பொதுமக்கள் பார்வையிட்டனர்.
தியாகதுருகம் பஸ்நிலையத்தில் செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறையின் சார்பில் தமிழக அரசின் சாதனைகள் மற்றும் நலத்திட்டங்கள் குறித்த புகைப்பட தொகுப்புகள் அடங்கிய பேனர் வைக்கப்பட்டது.
இதில், முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து எண்ணற்ற நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். இத்திட்டங்கள் மற்றும் சாதனைகளை பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் தியாகதுருகம் பஸ்நிலையம் பகுதியில் புகைப்பட தொகுப்பு கண்காட்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பார்வையிட்டனர்.