/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ துர்கையம்மனுக்கு ராகுகால பூஜை
ADDED : ஆக 03, 2026 05:01 AM
அ நிறம் | அளவு
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி சிவன் கோவிலில் துர்கையம்மனுக்கு ராகு கால சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
துர்கை அம்மனை வெள்ளிக்கிழமை ராகு காலத்தில் விளக்கேற்றி வழிபட்டால் வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும் என்பது நம்பிக்கை. அதன்படி கள்ளக்குறிச்சி சிவகாமி அம்மன் உடனுறை சிதம்பரேஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள துர்கையம்மனுக்கு ராகு கால சிறப்பு பூஜை நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
துர்கையம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்காரம் மற்றும் மகா தீபாராதனை நடந்தது. பெண் பக்தர்கள் லலிதா சகஸ்ரநாம மந்திரம் வாசித்து, நெய் தீபம் ஏற்றி, எலுமிச்சை மாலை அணிவித்து, அம்மனை தரிசனம் செய்தனர். வழிபாடுகளை கோவில் அர்ச்சகர் அம்பி குருக்கள் குழுவினர் செய்திருந்தனர்.