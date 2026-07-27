மாற்றுவழியில் ரயில்வே பாலம்: பொதுமக்கள் கலெக்டரிடம் மனு
மாற்றுவழியில் ரயில்வே பாலம்: பொதுமக்கள் கலெக்டரிடம் மனு
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 07:41 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:40 PM
கள்ளக்குறிச்சி: ரயில் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிக்காக வீடுகளை கையகப்படுத்தாமல், மாற்று வழியில் அளவீடு மேற்கொள்ள வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி ஏமப்பேர் ஆதிதிராவிடர் பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் அளித்த மனு:
ஏமப்பேர் எல்லை தென்கீரனுார் ரோட்டில் 30க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினருடன் வீடு கட்டி வசித்து வருகிறோம். ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிக்காக எங்களது பகுதியில் நிலம் அளவீடு செய்யப்பட்டது. அளவீட்டில் எங்களது வீடுகள் இருப்பதால் அரசால் கையகப்படுத்த உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
எங்களுக்கு வேறு இடத்தில் வீடுகள் இல்லை. தற்போதுள்ள வீடு கையகப்படுத்தப்படும் பட்சத்தில் மிகுந்த இழப்பு ஏற்படுவதுடன், குடும்பத்தினருடன் நிற்கதியாய் நிற்க நேரிடும்.
எனவே, எங்களது வீடுகளை கையகப்படுத்தாமல் மாற்றுவழியில் அளவீடு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.