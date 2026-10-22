ராஜ சோழன் சதய விழா

ADDED : அக் 22, 2026 05:29 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுாரில் சோழ மன்னன் ராஜராஜ சோழன் பிறந்த சதய நட்சத்திர தினமான நேற்று (அக்.,21) 1041ம் ஆண்டு சதய விழா வீரட்டானேஸ்வரர் கோவில் வளாகத்தில் நடந்தது.
கோவல் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில் நடந்த விழாவிற்கு, தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர் உதியன் தலைமை தாங்கினார். தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை உதவி இயக்குநர் லோகநாதன், கோவில் செயல் அலுவலர் ராஜாத்தி, ரோட்டரி சங்க முன்னாள் தலைவர் செந்தில்குமார் முன்னிலை வகித்தனர். தமிழ்ச் சங்க செயலாளர் பாரதி மணாளன் வரவேற்றார்.
துணைத் தலைவர் கார்த்திகேயன் துவக்க உரையாற்றினார். ராஜராஜ சோழன் குறித்து நடந்த கட்டுரை, பேச்சு உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற 141 மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் ராஜராஜசோழனின் புகழை பரப்பி வரும் ஏழு தமிழறிஞர்களுக்கு பழனிசாமி எம்.எல்.ஏ., பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கினார்.
திருக்கோவிலுாரில் ராஜராஜ சோழனுக்கு அரசு சார்பில் சதய விழா நடத்த வேண்டும். மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டும் என விழாவில் எம்.எல்.ஏ.,விடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
அரசின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்று நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தார்.
திருக்கோவிலுார் பண்பாட்டுக் கழக தலைவர் முருகன், புலவர்கள் ஆசைத்தம்பி, விஸ்வநாதன், சுந்தரம் ஆகியோர் திருமுறை இசை அரங்கில் பங்கேற்றனர்.