UPDATED : நவ 15, 2026 05:02 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:00 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் வாணாபுரம் தாலுகா அலுவலகங்களில் ரேஷன்கார்டு குறைதீர் சிறப்பு முகாம் நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி தாலுகா அலுவலகத்தில் உள்ள குடிமைப்பொருள் பிரிவில் நடந்த முகாமிற்கு தனி தாசில்தார் சிலம்பரசன் தலைமை தாங்கினார். முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் கவுசல்யா, தனி வருவாய் ஆய்வாளர் மணிவேல் முன்னிலை வகித்தனர். முகாமில், ரேஷன் கார்டில் புதிதாக பெயர் சேர்த்தல், குடும்ப உறுப்பினர் நீக்குதல், பெயர் மற்றும் முகவரி திருத்தம், மொபைல்எண் மாற்றம், குடும்ப தலைவர் பெயர் மாற்றம் தொடர்பாக 26 மனுக்கள் பெறப்பட்டு, அனைத்து மனுக்களுக்கும் உடனடி தீர்வு காணப்பட்டது.
அதேபோல், வாணாபுரத்தில் வட்ட வழங்கல் அலுவலர் சுரேஷ் தலைமையில் முகாம் நடந்தது. இதில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடர்பாக பெறப்பட்ட 16 மனுக்களுக்கும் உடனடி தீர்வு காணப்பட்டது.