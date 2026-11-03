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பட்டாசு கடை உரிமம் கோரிய கடைகளில் ஆர்.டி.ஓ., ஆய்வு
பட்டாசு கடை உரிமம் கோரிய கடைகளில் ஆர்.டி.ஓ., ஆய்வு
ADDED : அக் 31, 2026 07:21 PM
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மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த புதுப்பட்டி பட்டாசு கடை உரிமம் கேட்கப்பட்ட இடங்களை ஆர்.டி.ஓ., ஆய்வு செய்தார்.
மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த புதுப்பட்டில் இன்று (அக்.,31) ஆர்.டி.ஓ., முருகன், பட்டாசு கடை வைக்க உரிமம் கோரிய இடங்களை ஆய்வு செய்தார். ஆய்வின்போது, தனிப்பட்ட இடத்தில் மற்றவர்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்பாடத இடமாக உள்ளதா. அருகில் ஓட்டல், வீடுகள் மற்றும் போதுமான பாதுகாப்பு வசதிகள், தீயணைப்பான்கள் உள்ளதா எனவும் ஆய்வு செய்தார்.
ஆய்வின் போது, சங்கராபுரம் வருவாய் ஆய்வாளர் சாந்தி, வி.ஏ.ஓ.,க்கள் கார்த்திகேயன், மணிகண்டன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.